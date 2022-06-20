استاد القاهرة.. من «مقال العار» إلى افتتاحه فى ذكرى «23 يوليو»

لم يكن فى مصر ملعب لممارسة كرة القدم بشكل قانونى حتى عام ١٩٢٩، حين تم بناء استاد الإسكندرية، ليسجل اسمه فى كتب التاريخ باعتباره أقدم ملعب كرة قدم فى إفريقيا والوطن العربى.

ورغم أن استاد الإسكندرية سبقه بناء ملاعب فرعية أخرى، مثل ملعب «مختار التتش»، الذى تم تحويله من «حوش» صغير لممارسة كرة القدم إلى ملعب حقيقى، وأطلق عليه اسم «ملعب الأمير فاروق»، ظل ملعبًا عاديًا، ولم يتم تطويره إلى استاد أوليمبى.

أما استاد القاهرة الدولى فتم بناؤه فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر عام ١٩٥٨، وافتتح فى ذكرى ثورة يوليو عام ١٩٦٠، بعدما استغرق التفكير فى تشييده نحو ١٠ سنوات.

وحسبما روى الكاتب الصحفى محمد الشماع فى كتابه: «الشعب يبدى رأيه فى كل ما حدث»، كتب محمد طاهر باشا فى مجلة «المصور»، بتاريخ ٣٠ أبريل ١٩٤٨، وتحت عنوان: «القاهرة.. العاصمة الحديثة الوحيدة التى ليس بها استاد»، أن «افتقاد بلادنا برقيها إلى استاد كبير هو عار وأمر مؤسف ومحزن»، مستنكرًا أنه لا يكون فى مصر زعيمة دول الشرق العربى ملعب لكرة القدم.

وأوضح أن اللجنة الأهلية للرياضة البدنية، فى عام ١٩٣٦، دعت المهندس الألمانى الهر فانور رمازش إلى القاهرة، بعدما صمم ملعب برلين، فدرس المشروع مع اللجنة، التى تواصلت بعدها مع مصلحة المبانى الأميرية، وتم وضع تصميم الملعب، ثم سعت اللجنة لدى السلطات العليا لتحقيق حلم تشييد الملعب، تزامنًا مع تفكير مصر فى المشاركة بالدورات الأوليمبية، عام ١٩٣٧.

واقترحت إدارة الرياضة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية إدراج فكرة إنشاء المشروع ضمن «برنامج السنوات الخمس»، وفى عام ١٩٤٤، بمناسبة مشروع مدينة الأوقاف الجديدة بجوار الزمالك، حجزت الوزارة قطعة أرض من هذه المدينة بمساحة ٢١١ ألف فدان و٥٦٧ مترًا مربعًا.

بعدها شُكلت لجنة حكومية اعتمدت حجز المساحة المقررة للمشروع، فواجهها اعتراض من وزارة الأشغال بحجة أن ثمنها يصل إلى ٢١١ ألفًا و٥٦٧ جنيهًا، طالبة اختيار قطعة أخرى لتشييد الملعب، يرُاعى فيها أن يكون السعر قليلًا.

أدرجت إدارة الرياضة بوزارة الشئون ٢٠٠ ألف جنيه فى مشروع ميزانية ١٩٤٦/ ١٩٤٧ لتنفيذ المشروع، لكن المبلغ لم يدرج فيها، قبل أن تستعيد المبلغ فى ميزانيتها لعام ١٩٤٨/ ١٩٤٩.

وفى كتابه: «سنوات وأيام مع جمال عبدالناصر» الجزء الخامس، رأى سامى شرف، سكرتير الرئيس جمال عبدالناصر للمعلومات، أنه لولا ثورة ٢٣ يوليو ما أُنشئ استاد القاهرة، الذى يعتبر أعظم استاد فى المنطقة العربية.

وقال «شرف»: «لولا الثورة ما أنشئت الأندية الريفية ومراكز الشباب لتكون منتدى للشعب المصرى، خاصة الفلاحين والعمال وأبناء الطبقات الشعبية الفقيرة، لكن يظل أعظم إنجازات الثورة الإنشائية على الإطلاق هو إنشاء استاد ناصر الرياضى، الذى تغير اسمه إلى استاد القاهرة، كما حدث مع بحيرة ناصر التى سميت بعدها بحيرة السد العالى».