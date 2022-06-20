اعترافات مرتكب مذبحة «الريف الأوروبي»: «خدرتهم للنيل من سمعتهم»

حصل «الدستور» على اعترافات المتهم بقتل مزارع وابنتيه واحفاده في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي» بمنطقة الشيخ زايد.

وقال المتهم إنه أوغر في صدره رفض المجني عليه مصاهرته فخطط لتخديرهم والتعدي على الضحية «هناء»، للنيل من سمعتهم وإجبارهم على تزويجها له.

وأضاف المتهم، إنه جلب سكينا واجه به المجني عليه، وتعدي عليه مُسددًا له ضربه في عنقه لقتله ومن بعده سائر المجني عليهم، فأمعن في الإساءة إليهم، بنحر عنق المجني عليه وطعنه عدة طعنات بالصدر والبطن، ثم لاحق المجني عليها هناء وتعدى عليها بطعنة في الظهر ثم سدد إليها أخرى في الوجه.

وأوضح المتهم أنه بعد ذلك أجهز على المجني عليها "منار"والتي تمكن منها بتسديد عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 2 يوليو المقبل لنظر أولى جلسة محاكمة المتهم بتنفيذ مذبحة الريف الأوروبي، والتي قتل فيها المتهم مزارعا وابنتيه وحفيديه، بمزرعة في الريف الأوروبي بمنطقة مدينة الشيخ زايد، وذلك أمام الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل خمسة، هم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

واستهلتها بالانتقال للمزرعة مسرح الواقعة لمعاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبينت تواجد الجثامين بعقار داخل المزرعة وبين المزروعات، وأن إصاباتهم قد تعددت ما بين ذَبحيَّة وطَعنيَّة وقَطعيَّة، كما عثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينًا به آثار دماء، وعليه فقد كلفت النيابة العامة خبيرَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع كافَّة الآثار المعثور عليها لفحصها، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثامين المجني عليهم لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم.