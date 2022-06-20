إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب «ميكروباص» بطريق الإسماعيلية الصحراوى

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق "القاهرة- الإسماعيلية" الصحراوي، إثر انقلاب “ميكروباص” وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة “ميكروباص” أسفل الطريق الإقليمي بطريق" القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.