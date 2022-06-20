الإثنين 20 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب «ميكروباص» بطريق الإسماعيلية الصحراوى

انقلاب «ميكروباص
انقلاب «ميكروباص
ads

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق "القاهرة- الإسماعيلية" الصحراوي، إثر انقلاب “ميكروباص” وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة “ميكروباص” أسفل الطريق الإقليمي بطريق" القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين  إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص إصابة 8 أشخاص الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا للتفكير داخل الصندوق

الأكثر قراءة

حادثة فتاة المنصورة.. ذبح طالبة في الشارع وفيديو يرصد التفاصيل

أول صور للطالبة «نيرة» المذبوحة أمام جامعة المنصورة

طالب بـ«آداب المنصورة» يذبح زميلته بسكين أمام بوابة الجامعة

«تلقين شهادة وهيستريا».. مشاهد من واقعة ذبح طالبة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة على يد زميلها

استخرج نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جولة ولى العهد السعودى: ثلاث دول مكانتها وقوتها فى الخارطة الجيوسياسية العالمية منظورة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المؤسس"3"

القس رفعت فكرى سعيد

في ذكري يوم الأب

لواء. محسن الفحام

أزمات نصنعها بأنفسنا

جمال-أسعد

المعجزات والفكر الدينى

لواء.حمدى البطران

المثقفون والحوار الوطني

محمود خليل

«زغرودة» فى الطريق إلى «النبى الغالى»

د.محمد المهدى

هل يصاب المؤمن بالاكتئاب؟

صور

جنازة والد الفنان أحمد فتحي

امتحانات الثانوية العامة 2022

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس حل الحكومة فى إسرائيل: خلافات وبينيت يتخذ القرار

إسرائيل تعلن حل الكنيست رسميًا.. والتوجه لانتخابات مبكرة

حل البرلمان الإسرائيلى الأسبوع المقبل.. ولابيد رئيسًا للوزراء