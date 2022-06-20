اجتماع ثلاثى لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لبحث علاقات التعاون

استضافت مصر الاجتماع الثلاثى الخامس لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان، لبحث علاقات التعاون العسكرى المشترك، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية، حيث تناول الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وعقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء ثنائيا مع خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصى تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما عقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لقاء ثنائيا مع نيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليونانى، تناول اللقاء استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وشرق المتوسط، وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

أعقب ذلك بدء فعاليات الاجتماع الثلاثى بكلمة افتتاحية للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد خلالها على أهمية دعم سبل التعاون والشراكة بين مصر وقبرص واليونان، ما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مشيدًا بالتعاون المثمر الذي تشهده العلاقات المصرية القبرصية اليونانية خلال الآونة الأخيرة، ما يدعم توحيد المفاهيم تجاه كافة القضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وأكد وزير الدفاع القبرصى خلال الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق بين مصر وقبرص واليونان لدعم العلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون ولاسيما فى المجال العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل منهما، معرباً عن تقديره الكامل للقوات المسلحة المصرية، نظراً لما تمثله من قوة عسكرية ذات صقل استراتيجى بمنطقة الشرق الأوسط.

فيما أشار وزير الدفاع اليونانى إلى أهمية الاجتماع وما خلص إليه من نتائج تعزز المصالح المشتركة، كما أعرب عن تقديره لدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وفى ختام جلسات المباحثات وفعاليات الاجتماع تم توقيع بيان مشترك فى إطار مساعى القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية لدعم علاقات التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية، من أجل مواجهة التحديات والتهديدات ودعم سبل السلام والاستقرار فى منطقة شرق البحر المتوسط.

وعلى هامش الاجتماع تم تنظيم مؤتمر صحفي لوزراء دفاع كلاً من مصر وقبرص واليونان، في إطار عرض نتائج الاجتماع وجلسات المباحثات التي تهدف إلى دعم علاقات التعاون العسكري، بما يلبي المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وتضمنت فعاليات المؤتمر استعراض كلاً من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وخارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصى، ونيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليونانى، للجهود المبذولة بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط، فضلاً على تتويج التنسيق العسكرى المصرى القبرصى اليونانى المشترك بأقصى درجات التفاهم الذى أدى إلى توحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمى والدولي.