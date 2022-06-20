الإثنين 20 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول ظهور لأسرة طالبة المنصورة لاستلام جثمان نيرة أشرف (فيديو)

جريدة الدستور
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وصلت أسرة طالبة المنصورة المقتولة، نيرة أشرف، على يد زميلها محمد، أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، إلى مشرحة المستشفى الدولي، وهم في حالة انهيار تام، وذلك لاستلام الجثمان بعد انتهاء الطب الشرعي من إجراء الصفة التشريحية عليه، وبيان أسباب الوفاة رسميا، وكتابة تقرير وتسليمه للأجهزة الأمنية.

وشهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية قيام أحد الطلاب، ويدعى "محمد.ع"، طالب بالفرقة الثالثة آداب، بالإقدام على ذبح الطالبة نيرة أشرف أحمد، طالبة بالفرقة الثالثة، بسكين في الشارع.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة يفيد بمقتل طالبة خارج الحرم الجامعي على يد زميلها بكلية آداب المنصورة أمام بوابة الجامعة.

وتمكن المارة من ضبط المتهم وتسليمه للشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة.

 

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وائل لطفي

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