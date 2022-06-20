الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«لاجارد»: البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة خلال يوليو وسبتمبر المقبلين

كريستين لاجارد
كريستين لاجارد
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أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، اعتزام البنك رفع معدل الفائدة خلال شهري يوليو وسبتمبر المقبلين، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن توترات الأسواق المالية لا تعيق جهود مكافحة التضخم.

 ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "لاجارد" القول لنواب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، نعتزم رفع معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بحلول اجتماع السياسة النقدية في يوليو المقبل، مضيفة أن قرار تسريع العمل على آلية لمواجهة التفكك يؤكد التزام سابق بالوصول لمعدل التضخم لنسبة 2% على المدى المتوسط.

وكانت "لاجارد"، قد قالت بعد اجتماع طارئ الأسبوع الماضي، أن المسؤولين سيعملون على تسريع العمل على وضع آلية للدفاع عن تكامل منطقة اليورو، ومثل هذه الآلية من المرجح أن تتضمن شراء سندات من الدول مرتفعة الديون، على الرغم من أنه لم يتم بعد الافصاح عن تفاصيل هذه الآلية.

ومن المتوقع أن يتم وضع الصيغة النهائية لهذه الآلية قبل اجتماع المجلس الحاكم للبنك يومي 20 و 21 يوليو المقبل.

 ويعتزم البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد الشهر المقبل، لينضم لأقرانه من البنوك حول العالم في رفع معدلات الفائدة لمواجهة معدل التضخم المتزايد.

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وائل لطفي

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