الإثنين 20 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب تنسيقية الأحزاب: الهيئة الوطنية لانتخابات تحمل على اكتفاها مصير وطن ومهام جسام

النائب نادر مصطفى
النائب نادر مصطفى
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قال النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إن المهمة والاختصاص الأصيل الذى انشاء البرلمان من أجله هو إقرار الموازنات، ليحدد نائب الشعب من يحصل على ماذا وكيف ولماذ ا.

وأشار الى ان الدستور  افرد للهيئة الوطنيةللانتخابات فصلا كاملا هو التاسع بدءا من المادة  208 التى اكدت على استقلالية الهيئة ومرورا بالمادة 209 التى نصت على  اختيار المجلس الاعلى للقضاء مجلس ادارة الهيء وانتهاء بالمادة  210 التى اناطت بالهيئة ادارة الاقتراع والفرز والانتخابات

وتابع قائلا  ليس من الانصاف التلاعب بمشاعر المواطنين بشأن من يحتكم اليهم الشعب فى اختيار من يمثلهم  وليس من العدل ان  نمس قضاة اجلاء وكلهم من خيرة  قضاة مصر حيدة ونزاهة وشفافية وعدالة

وقال هذه الهيئة هى  التى ترسى دعائم الديمقراطية فى هذا الوطن وتحقق ارادة شعبه  وهى احد الاعمدة التى تقوم عليها الديمقراطية وتحمل على اكتافها مصير وطن ومهام جسام من استفتاءات وانتخابات رئاسية ونيابية فى الداخل والخارج

واضاف لم يسبق للبرلمان ان تعرض لهيبة الهيئة  وقد جاء الوقت الذى يعبر نواب الشعب عن عميق تقديرهم  للهيئة ونحن كنواب اكثر من يعى دورها وكلنا شهود عيان  على دوائرنا  فى الدور الذى تقوم به الهيئة فى نزاهة الانتخابات وعدالتها  فنحن نواب الشعبنمثل  صوت الهيئة ومن يقع عاتقه عبء حماية الهيئة   والحفاظ على ما حققته   من نجاحات وتساءل كيف تؤدى الهيئة هذا الدور العظيم لولا التعاون مع كافة مؤسسات واجهزة الدولة

واضاف الهيئة هى التى تصون ميزان الديمقراطية وضمان لتحقيقها وتوكيد لاراة الشعب ومن الظلم انكار دور للهيئة والديمقراطية ميزان هو الصندوق والمساسا س بالقائم على ميزان الديمقراطية ظلم واحترم الهيئة الوطنية واجب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023،

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا للتفكير داخل الصندوق

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