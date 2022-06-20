نائب تنسيقية الأحزاب: الهيئة الوطنية لانتخابات تحمل على اكتفاها مصير وطن ومهام جسام

قال النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إن المهمة والاختصاص الأصيل الذى انشاء البرلمان من أجله هو إقرار الموازنات، ليحدد نائب الشعب من يحصل على ماذا وكيف ولماذ ا.

وأشار الى ان الدستور افرد للهيئة الوطنيةللانتخابات فصلا كاملا هو التاسع بدءا من المادة 208 التى اكدت على استقلالية الهيئة ومرورا بالمادة 209 التى نصت على اختيار المجلس الاعلى للقضاء مجلس ادارة الهيء وانتهاء بالمادة 210 التى اناطت بالهيئة ادارة الاقتراع والفرز والانتخابات

وتابع قائلا ليس من الانصاف التلاعب بمشاعر المواطنين بشأن من يحتكم اليهم الشعب فى اختيار من يمثلهم وليس من العدل ان نمس قضاة اجلاء وكلهم من خيرة قضاة مصر حيدة ونزاهة وشفافية وعدالة

وقال هذه الهيئة هى التى ترسى دعائم الديمقراطية فى هذا الوطن وتحقق ارادة شعبه وهى احد الاعمدة التى تقوم عليها الديمقراطية وتحمل على اكتافها مصير وطن ومهام جسام من استفتاءات وانتخابات رئاسية ونيابية فى الداخل والخارج

واضاف لم يسبق للبرلمان ان تعرض لهيبة الهيئة وقد جاء الوقت الذى يعبر نواب الشعب عن عميق تقديرهم للهيئة ونحن كنواب اكثر من يعى دورها وكلنا شهود عيان على دوائرنا فى الدور الذى تقوم به الهيئة فى نزاهة الانتخابات وعدالتها فنحن نواب الشعبنمثل صوت الهيئة ومن يقع عاتقه عبء حماية الهيئة والحفاظ على ما حققته من نجاحات وتساءل كيف تؤدى الهيئة هذا الدور العظيم لولا التعاون مع كافة مؤسسات واجهزة الدولة

واضاف الهيئة هى التى تصون ميزان الديمقراطية وضمان لتحقيقها وتوكيد لاراة الشعب ومن الظلم انكار دور للهيئة والديمقراطية ميزان هو الصندوق والمساسا س بالقائم على ميزان الديمقراطية ظلم واحترم الهيئة الوطنية واجب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023،