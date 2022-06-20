الإثنين 20 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

يبلغ من العمر 21 عامًا.. من هو المتهم بقتل زميلته أمام «آداب المنصورة»

ضبط
ضبط
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالب مرتكب واقعة التعدى على طالبة أمام جامعة المنصورة بالدقهلية مستخدمًا سلاح أبيض «سكين» مما أدى إلى مصرعها، والأداة المستخدمة فى الجريمة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صور لبطاقة تحقيق الشخصية للمتهم بعد القبض عليه اسمه بالكامل محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، من مواليد مدينة المحلة بمحافظة الغربية، مولود في شهر مايو سنة 2001، يبلغ من العمر 21 سنة، طالب في كلية الآداب جامعة المنصورة.

وقال عدد من صديقات المجني عليها، إن الطالب المتهم حاول الكلام معها عن الزواج منها قبل الحادث بأيام، لكنها رفضته بشكل قاطع، وعندما حاول تكرار الطلب وبخته وحدثت بينهما مشادة كلامية، فتوعدها قائلا: لو مكنتيش ليا هموتك.

وأضفن أنهن فوجئن اليوم بقتله لها، لينفذ وعده لها بالتخلص منها، ما أصاب الجميع بالصدمة، كونهن اعتبرن كلامه مجرد تهديد.

الأجهزة الأمنية جامعة المنصورة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا للتفكير داخل الصندوق

الأكثر قراءة

حادثة فتاة المنصورة.. ذبح طالبة في الشارع وفيديو يرصد التفاصيل

أول صور للطالبة «نيرة» المذبوحة أمام جامعة المنصورة

طالب بـ«آداب المنصورة» يذبح زميلته بسكين أمام بوابة الجامعة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة على يد زميلها

«تلقين شهادة وهيستريا».. مشاهد من واقعة ذبح طالبة المنصورة

أول ظهور لأسرة طالبة المنصورة لاستلام جثمان نيرة أشرف (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى لوكسمبورج

حسين دعسة

قمة شرم الشيخ.. تحصين الرؤية نحو استراتيجيات فهم المنطقة

ماجد حبته

قمة شرم الشيخ الثلاثية

سعيد المصرى

استنساخ مصطفى محمود

محمد العسيري

يعنى إيه ملحق ثقافى؟

عبدالوهاب داود

رسالة لجماهير الأهلى والزمالك.. استمتعوا يرحمكم الله

حسين دعسة

حرب القمح والذرة .. ماذا لو؟

د. أحمد مجاهد

فؤاد قاعود.. حكيم مصرى فى ثوب شاعر عامية

صور

جنازة والد الفنان أحمد فتحي

امتحانات الثانوية العامة 2022

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022

محطة تل أبيب

المزيد

حل البرلمان الإسرائيلى الأسبوع المقبل.. ولابيد رئيسًا للوزراء

رمز للذعر والانتصار.. ما أهمية برج "مراقبة غزة" لدى حماس وإسرائيل؟

فلسطين: الاعتراف بجامعة مستوطنة ارئيل وضمها للجامعات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي