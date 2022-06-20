يبلغ من العمر 21 عامًا.. من هو المتهم بقتل زميلته أمام «آداب المنصورة»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالب مرتكب واقعة التعدى على طالبة أمام جامعة المنصورة بالدقهلية مستخدمًا سلاح أبيض «سكين» مما أدى إلى مصرعها، والأداة المستخدمة فى الجريمة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صور لبطاقة تحقيق الشخصية للمتهم بعد القبض عليه اسمه بالكامل محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، من مواليد مدينة المحلة بمحافظة الغربية، مولود في شهر مايو سنة 2001، يبلغ من العمر 21 سنة، طالب في كلية الآداب جامعة المنصورة.

وقال عدد من صديقات المجني عليها، إن الطالب المتهم حاول الكلام معها عن الزواج منها قبل الحادث بأيام، لكنها رفضته بشكل قاطع، وعندما حاول تكرار الطلب وبخته وحدثت بينهما مشادة كلامية، فتوعدها قائلا: لو مكنتيش ليا هموتك.

وأضفن أنهن فوجئن اليوم بقتله لها، لينفذ وعده لها بالتخلص منها، ما أصاب الجميع بالصدمة، كونهن اعتبرن كلامه مجرد تهديد.