حبس أجنبي بتهمة سرقة شقة سكنية في الشروق

باشرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، التحقيقات في واقعة ضبط أجنبي بتهمة سرقة شقة سكنية بأسلوب التسلق بنطاق قسم شرطة الشروق، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة ٣ هاتف محمول - جهاز "لاب توب" من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار بأسلوب "التسلق" ، كما أقر بقيامه بالتصرف فى كافة المسروقات بالبيع لدى عميليه "سيئى النية "شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) ..وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 هاتف محمول –جهاز "لاب توب" خاصين بالمجنى عليه ، كما أمكن ضبط (4 هواتف محمولة – 2 جهاز "لاب توب" ) مجهولين المصدر ، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من المتهم المذكور، وأنها من متحصلات وقائع سرقة آخرى ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.