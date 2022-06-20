الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مناظرة النيابة لجثة عامل قمامة بمصر الجديدة: جروح وشرخ بالجمجمة سبب الوفاة

جثة
جثة
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كشفت مناظرة نيابة مصر الجديدة لجثة جامع قمامة، عثر عليه مقتولا داخل عقار عن وجود إصابات وجروح عميقة في الرأس أحدثت شرخا بالجمجمة، ونزيفا داخليا بالمخ أسفر عن الوفاة.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل عقار "غير مأهول بالسكان" كائن بدائرة القسم وبها عدة إصابات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المجني عليه، وأنه يعمل فى جمع القمامة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، يعمل فى جمع القمامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث، من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما على المبيت داخل العقار المشار إليه.

وأضاف  المتهم أنه اختبأ بالمنطقة المحيطة بالعقار حتى استغرق المجنى عليه فى النوم، وتحصل على قطعة من الحجر من داخل العقار وتعدى على المجنى عليه بالضرب على رأسه مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

نيابة مصر الجديدة جثة جامع قمامة

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وائل لطفي

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