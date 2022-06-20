التحريات الأمنية: جثتا المطرية لسيدة وطفلها طعنا بسكين

توصلت تحريات مباحث القاهرة، في واقعة العثور على جثتي سيدة وطفلها بمنطقة المطرية، أن الضحيتين تم قتلهما طعنًا بسكين، وهما كل من نادية محمد عبده، فى العقد الثالث من العمر، وطفلها محمد رجب خميس، في العقد الأول.

وتحفظ رجال المباحث على أحد الأشخاص؛ للاشتباه به وجار مناقشته، كما يقوم رجال المباحث بسؤال أسرتها وجيرانها؛ لفحص وجود خلافات بينها وبين آخرين.

وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها؛ لكشف غموض واقعة العثور على جثتي سيدة وطفلها داخل شقتهما بالمطرية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاداه وجود جثتي سيدة وطفلها داخل شقة بالمطرية، وبالانتقال والفحص عثر على جثتي سيدة وطفلها، وجار سؤال شهود العيان؛ للوقوف على ملابسات الحادث.