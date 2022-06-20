الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3.27 طن أغذية و1758 لتر عصائر فاسدة بالغربية

عصائر فاسدة
عصائر فاسدة
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كثفت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مباحث التموين، الحملات التفتيشية المكبرة لضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بقرى مراكز المحلة وسمنود.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المديرية شنت حملات تفتيشية على المحلات التجارية بالأسواق بقرى ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 3.27 طن و1758 لتر عصائر وأغذية متنوعة، متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحريزها والتحفظ عليها، وإعدام 265 كجم 1775 لتر عصائر فاسدة، وتحرير 279 محضرا وعدم وجود شهادات صحية بمنشآت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق، وتمكنت الحملة من خلال مراقبي تفتيش الأغذية بالمديرية من تفتيش عدة محلات تجارية وضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وفاسدة، داخل هذه المحلات، وغلق 40 مجمعا استهلاكيا غير مطابق للمواصفات للخطر الداهم.

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