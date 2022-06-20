الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أيمن الجميل : دول كبرى تعانى بسبب موجة التضخم العالمى.. ومصر ستعبر الأزمة برؤية الرئيس السيسي

رجل الأعمال أيمن
رجل الأعمال أيمن الجميل
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قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo 3A" للاستثمار الزراعى والصناعى إن موجة التضخم التى تجتاح العالم بسبب توابع جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى حدود غير مسبوقة ، وأن دولا كبرى تعانى من جراء هذه الموجة والمرشحة للاستمرار حتى نهاية العام المقبل 2023 ، الأمر الذى يؤثر سلبا على قطاعات كثيرة وفى مقدمتها حركة التجارة العالمية والسلع الغذائية والبترولية ، فضلا عن حركة النقل وسلاسل التوريد وفرصة انتقال الاستثمارات السريعة والمتوسطة بين الشركات العالمية والدول النامية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية ستعبر أزمة التضخم العاتية التى تجتاح العالم حاليا بفضل السياسات المتوازنة التى تتبعها ورؤية الرئيس السيسي للتركيز على الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى سلع كثيرة مع زيادة معدل الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن تباطؤ النمو والارتفاع الحاد فى التضخم إلى جانب رفع سعر الفائدة فى الولايات المتحدة يزيد الضغط على تمويل الأسواق النائية وتثير المخاوف بشأن أزمة ديون كاملة فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مع تدهور آفاق النمو الاقتصادى العالمى، وتبخر الآمال بشأن حدوث انتعاش سريع من ارتفاع التضخم.

وأضاف أيمن الجميل أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التى تسير بخطى واسعة حاليا يؤكد مضي الدولة قدما نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق احتياجات المواطنين برؤية عصرية باستغلال كافة طاقات المجتمع الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة المنتجات المحلية فى جميع المجالات لتغطية الاستهلاك وتصدير الفائض للأسواق الأفريقية والعربية

وأوضح أيمن الجميل أن  إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة مجددا لتصل إلى أكبر زيادة منذ عام 1994، أحدث ارتباكا هائلا فى الأسواق العالمية ودفع حركة رءوس الأموال إلى التخارج ، ورأينا فى أسبوع واحد كيف تراجعت العملات البرازيلية والتشيلية بأكثر من 3% أمام الدولار الأمريكي ، بينما تراجع مؤشر الأسواق الناشئة القياسى MSCI، الذى يقيس الأسهم فى 24 اقتصاد ناشئ بنسبة 4.7%.

وأشار الجميل إلى أن التضخم سجل في منطقة اليورو رقماً قياسياً ، لدرجة حدوث أزمات توافر العديد من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج فى عدد من الدول الأوربية ، وهو ما يوضح أهمية المشروعات العملاقة الزراعية والصناعية التى تقودها الدولة المصرية لتزيد من المنتج المحلى وتوفر فرص عمل جديدة وتخفض فاتورة الاستيراد كما تتجنب تأثيرات الأزمة العالمية

أيمن الجميل رجل الاعمال ايمن الجميل التضخم منطقة اليورو الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة

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