الإثنين 20 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة طفل غرق في مياه ترعة الإسماعيلية

غرق
غرق
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عثر أهالي منطقة الكيلو 14 بطريق "الإسماعيلية- بورسعيد" في محافظة الإسماعيلية، على جثمان طفل 4 سنوات، سقط أمس داخل مياه ترعة الإسماعيلية، خلال اللهو بجوار منزله الذي يقع بجوار ترعة الإسماعيلية، بمنطقة شارع شيل بحي ثانٍ الإسماعيلية، بعد أن انزلقت قدماه داخل المياه أثناء اللهو بجوار منزله.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور قسم ثانٍ يفيد، بتحرير أب يدعى محمد على محضر باختفاء نجله على، ظهر أمس، ولم يتم التوصل له منذ اختفائه، وعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة الوصول على الطفل وكشف ملابسات القضية.

وعقب عثور أهالي منطقة الكيلو 14 على الطفل قبل قليل، أخطروا رجال الشرطة التي حضرت على الفور، واكتشفت أنه نفس الطفل المبلغ باختفائه أمس، وتم حضور أسرته التي تعرفت عليه، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة.

بورسعيد محافظة الإسماعيلية جثمان طفل

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وائل لطفي

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