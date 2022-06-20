وزيرا الشباب والبيئة يشهدان فعاليات الصالون الثقافى بمتحف القوات الجوية

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، فعاليات الصالون الثقافى المُقام بمتحف القوات الجوية المصرية بحضور مدير المتحف اللواء مجدى دويدار ومجموعة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ الصالون الثقافى بالتعاون مع صالون ٣٠ يونيو تحت عنوان "المتغيرات المناخية وعلاقتها بقضايا الوعى"، في إطار السعى نحو إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبير عن رؤيتهم بما يساعد في وضع حلول ورؤى مستقبلية تساعد الدولة في مواجهة قضايا التغيرات المناخية.

تضمنت فعاليات الصالون فقرة فنية لفرقة أجيال، وعرض فيديو تقديمى حول أهمية استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27، ومشروع "قرية متجددة" لطلاب جامعة MSA، وتكريم أفضل ورقة بحثية خاصة بالمناخ، وسبق ذلك قيام المشاركين بجولة داخل متحف القوات الجوية.

فى كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تحرص على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، ومنها وزارة البيئة للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات المختلفة، وذلك فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمام سيادته البالغ بهذا الملف.

تطرق وزير الشباب والرياضة إلى الحديث عن مؤتمر الشباب المرتبط بالبيئة COY17، والذى سيتم تنفيذه على هامش مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ بالتعاون مع وزارة البيئة، مشيراً أن المؤتمر يسعى إلى تمكين الشباب وإحضار أصواتهم رسمياً لعمليات إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

من جانبها، قالت وزيرة البيئة: "أن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تعد نتاجاً لعمل جميع الوزارات بالدولة وبالتشاور مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدنى، وتقوم فكرتها على تحسين جودة حياة المواطن، والإرتقاء بها كون تغير المناخ يؤثر فى كافة مناحى التنمية"، مشيرةً أن هذه الإستراتيجية تعد خارطة طريق لمصر تجاه التغيرات المناخية.

لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى علاقة الممارسات اليومية للمواطن بالتأثير فى البيئة والمناخ، مبينةً أن انبعاثاتنا الحرارية أقل من ١٪؜، وأن مصر تؤدى جميع التزاماتها تجاه مواجهة التغييرات المناخية.

فيما أعربت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، عن تمنياتها أن تؤدى هذه الفعاليات بدورها فى الخروج بتوصيات بناءة منها التواصل بين أطياف المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية المختلفة، مشيرة أن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ يعد حدثاً تاريخياً هاماً لابد من الاستعداد له بشكل كبير ليخرج المؤتمر بالصورة المرجوة.

وقدمت الشكر لكل من ساهم فى تنفيذ الصالون الثقافى، والتقدير لوزيرى الشباب والرياضة والبيئة لحرصهما على حضور فعاليات الصالون اليوم.

حضر فعاليات الصالون الدكتور زكريا فؤاد الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وعلاء الدسوقى، مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، والمهندسة ليديا عليوة، مدير إدارة بحوث تغير المناخ بوزارة البيئة.