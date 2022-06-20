الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرا الشباب والعدل ومحافظ القليوبية يفتتحون مركز شباب مدينة شبين.. ويشاركون فى مباراة كرة قدم استعراضية

وزيرا الشباب والعدل
وزيرا الشباب والعدل ومحافظ القليوبية
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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه كل من المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ،اليوم السبت، تطوير مركز شباب مدينة شبين.

تضمنت أعمال التطوير قاعة مناسبات  بنظام حق الانتفاع  B.O.T لمدة ٨ سنوات، وملعب قانونى لكرة القدم، بالإضافة إلى أعمال التطوير الجارية بحمام السباحة.

تفقد وزير الشباب والرياضة مركز تدريب الأيتام تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتى"، ومعرض المنتجات الحرفية والمصنوعات الجلدية، والمركز الرياضى للتوحد حيث قدم أعضاء المركز عروضاً فى الكاراتية ، وعرضاً آخر بمشاركة "قادرون باختلاف".

وعقب ذلك، شارك وزير الشباب والرياضة، ووزير العدل، ومحافظ القليوبية فى مباراة كرة قدم استعراضية بمشاركة مجموعة من اللاعبين القدامى والفنانين منهم :"عبد الحميد بسيونى، أحمد سمير فرج، مشير حنفى، محمد جوده"، والفنان هيثم شاكر، والحكم إبراهيم نور الدين.

أشاد الدكتور أشرف صبحى بتميز إنشاءات مراكز الشباب بمحافظة القليوبية، وتنوع البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية المُقدمة لأبناء المحافظة من النشء والشباب، مشيراً إلى التعاون المثمر مع المحافظة فى دعم قطاعى الشباب والرياضة.

ولفت إلى توجه وزارة الشباب والرياضة نحو الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، والعمل على تطويرها بمشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن، والذى يأتى ثماره على تطوير مراكز الشباب من خلال إقامة مشروعات جديدة بها ورفع كفاءة بنيتها التحتية، بما يعود بالنفع على أعضاء تلك المراكز  والمترددين عليها، والمساهمة  فى توفير دعم مناسب يتم الإنفاق منه على صيانة المنشآت، وتنفيذ الأنشطة المختلفة بجانب دعم الوزارة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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