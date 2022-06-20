الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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منوعات

فوز اللاعب المصرى على عزت بالميدالية البرونزية فى بطولة إيطاليا الدولية للاسكواش

اللاعب المصرى على
اللاعب المصرى على عزت
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توج اللاعب المصرى على عزت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة إيطاليا الدولية للاسكواش تحت سن "15 سنة" والتى أقيمت بمدينة "ريتشوني الايطالية" في الفترة من 6 يونيو وحتى 19 يونيو 2022، واتسمت البطولة بأجواء تنافسية وحماسية عالية فى تلك المرحلة بمشاركه أكثر من 60 لاعب من مختلف  دول العالم، وشهدت البطولة إثارة كبيرة ومنافسة شرسة بين اللاعبين، وأفرزت مواهب جديدة.

وتعد بطولة إيطاليا الدولية للناشئين تحت أعمار ( ١٣ و ١٥ و ١٧ و ١٩ ) سنة، من أقوي البطولات الدولية العالمية للناشئين، لما تشهده من مشاركة العديد من ناشئين دول العالم في لعبة الاسكواش، حيث يتم إعداد جيل من الرياضيين المدربين على أعلى مستوى للمنافسة على البطولات المحلية والدولية.

وكان قد فاز اللاعب علي عزت بفضية بطولة "سوديك الدولية" للإسكواش تحت 15 سنة، بعدما جاء في المركز الثاني بهذه البطولة التى شارك بها أكثر من ٢٥٠ لاعبًا ولاعبة، كما شارك الموهبة المصرية علي عزت في "US Open" بطولة أوكرانيا الدولية ٣ مرات، والتي توج فيها ببرونزية بطولة أوروبا للإسكواش، بعدما جاء ثالثًا في ترتيب الفائزين بالبطولة، وشارك أيضا فى بطولة أمريكا المفتوحة للأسكواش التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتابعة لجامعة هارفورد.

ويعد البطل علي عزت ضمن أفضل المواهب المصرية في لعبة الأسكواش والذي يتنبأ له الكثيرين بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافي للعبة، وله العديد من المشاركات الدولية في بطولات أوروبا وأمريكا المفتوحة لناشئين الاسكواش.

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