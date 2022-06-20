مصرع 3 بينهم جثة مجهولة الهوية فى حادث انقلاب بسوهاج

وقع حادث انقلاب سيارة داخل إحدى الترع المجاورة لطريق جرجا سوهاج، مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص من بينهم جثة مجهولة، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مستشفى المنشأة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وجاءت البداية بتلقي اللواء مُحمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب، يُفيد بانقلاب سيارة بإحدى الترع ووجود متوفين، وتم الدفع بقوات إدارة المرور، ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، تبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق بدائرة مركز جرجا، ونتج عن الحادث وفاة كل من "م . ث"، "ن . م" وجثة مجهولة الاسم والهوية، نوعها ذكر، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مستشفى المنشاة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.