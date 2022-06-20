حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الاثنين 20 يونيو 2022

قدم موقع «times of india»، توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الاثنين 20 يونيو 2022، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

• برج الحمل

قد تكون الأمور تحت السيطرة، ستستمتع بالعمل، ويكون تركيزك جيدًا، مما سينعكس على طريقة عملك، ستساعدك حكمتك على المضي قدمًا في اتخاذ القرارات الصعبة فيما يتعلق بالمهنة، فمن المحتمل أن تحقق استثماراتك السابقة أرباحًا.

• برج الثور

قد تكون صحتك جيدة اليوم، من المحتمل أن تزور مكانًا دينيًا مع عائلتك أو أصدقائك، وقد تخطط للتبرع بمبلغ معين لأي مكان ديني أو جمعية خيرية.

• برج الجوزاء

قد تكون ضحية لمؤامرات، لذا ينصح بتجنب التورط في الخلافات، ويُنصح بتجنب الخوض في الحجج في الحياة الأسرية و يجب عليك أيضًا تجنب القيادة السريعة أو أي جولة مغامرة.

• برج السرطان

قد تكون سعيدًا جدًا اليوم فقد تتحول خسائرك إلى أرباح، قد يكون لديك على الأرجح بعض التغييرات في مكانك، وموقعك في العمل، وشروط الترقيات.

• برج الأسد

اليوم قد تكون مشغولاً في العمل، لذا عليك أن تكون متحمسا مما قد يسرع مشروعك، قد تكون قادرًا على اتخاذ قرارات سريعة من شأنها زيادة عملك.

• برج العذراء

تؤدي بشكل جيد في العمل، وقد تتوقع بعض الترقيات أو الانتقالات من حيث المكاسب، وتخطط أيضًا لتغيير وظيفتك الحالية.

• برج الميزان

اليوم قد يكون لديك شعور ممل، قد تكون غير راض و قد لا تستمتع بيومك، قد تشعر داخليًا بانعدام الثقة، مما قد يمنعك من القيام بشيء إبداعي في العمل.

• برج العقرب

اليوم ، قد تشعر بالحيوية، يمكنك أداء العمل بكفاءة، وقد يساعدك عملك الشاق الآن مما قد يعزز ثقتك بنفسك.

• برج القوس

أنت مهذب مع الأشخاص من حولك، يمكنك اتخاذ بعض القرارات الصعبة في العمل، بمساعدة أفراد عائلتك، من المحتمل أن تحصل على طلب كبير بمساعدة مهارات الاتصال الخاصة بك.

• برج الجدي

قد تكون لديك قوة داخلية جيدة، وقد تستمتع في العمل وتستمتع بلحظات رومانسية مع زوجتك، مما قد يحسن الانسجام المنزلي، من المحتمل أن تضع خططًا جديدة لبدء مشروع جديد.

• برج الدلو

اليوم قد تصاب بخيبة أمل، ننصحك بالتحكم في غطرستك، وإلا فقد تتعرض لبعض الخسائر بسبب كلامك القاسي، وأنت تتحدث مع من حولك.

• برج الحوت

قد تخطط لاستثمار بعض رأس المال في عملك، مما قد يزيد السيولة في عملك، ويمكنك الاستمتاع بلحظات رومانسية مع زوجتك، مما قد يعزز الانسجام في الحياة الأسرية.