الإثنين 20 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسن شحاتة: إيهاب جلال ظُلم وكيروش درب المنتخب مجاملة لصلاح

إيهاب جلال
إيهاب جلال
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قال الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إن إيهاب جلال تعرض للظلم فى تدريبه الفراعنة، مشيرًا إلى أنه عمل فى أجواء وظروف سيئة للغاية. 

وأضاف “شحاتة”، خلال لقائه على فضائية “صدى البلد”، "إيهاب جلال تعرض للظلم، أتوا به في وضع سيئ ولم يجد الوقت الكافي لتدريب اللاعبين، فخاض مباراتين ضد غينيا وإثيوبيا ثم الثالثة أمام كوريا في ظروف عشوائية للغاية، أطالبه بعدم فقدان الثقة في نفسه لأن أي مدرب ما كان لينجح في ذلك الوضع".

أما عن رأيه في رحيل كارلوس كيروش قال شحاتة: "كيروش مختلف عن كوبر الذي كان يدافع لتحقيق أهداف محددة، ولكن حين نأتي بشخص لنجامله لأنه أتى عن طريق وكيل أعمال لاعب معين، هذه مجاملة لا تصح".

وبسؤاله عن هذا اللاعب قال: "من سيكون؟ محمد صلاح.. هذا ما عرفته. لم أكن مقتنعا بالتعاقد مع كيروش منذ البداية".

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