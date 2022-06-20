حسن شحاتة: قرارات اتحاد الكرة عشوائية.. وأنا خارج الصورة تمامًا

تحدث أسطورة تدريب المنتخب الوطنى حسن شحاتة عن أزمة المدير الفني للفراعنة، بعد تقديم اتحاد الكرة الشكر للكابتن إيهاب جلال، وما تعرضت له الكرة المصرين من إخفاقات فى الفترة الأخيرة بخسارة كأس الأمم الأفريقيا، وفشل التأهل لكأس العالم.

وقال شحاتة"، خلال لقائه بقناة “صدى البلد”، إن اتحاد الكرة يسير بشكل غريب للغاية، واصفًا قراراته فى اختيار المدرب بـ"العشوائية".

وأضاف "يجب أن نملك خطة طويلة الأجل، ولدينا مدربين وخبراء كبار قادرين على ذلك. نحن في نفس الدوري لمدة عامين. نحتاج لخطة للبطولات المحلية والمنتخب أيضا".

وعن حقيقة عرض أي دور عليه في مسألة التخطيط المستقبلي قال شحاتة: "أنا خارج الصورة تماما ولا أعرف لماذا. هذا يعود إلى اتحاد الكرة والقائمين على الاختيار. حين تنظر إلى الوضع، مدرب فاز بـ 3 بطولات قارية متتالية، يقيلونه من تدريب المنتخب، وبعد ذلك يتم معاملته باعتبار أن أيامه قد ولت".