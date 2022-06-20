حسن شحاتة: صلاح لم يقدم شيئًا للمنتخب

رأى الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، أن نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لم يقدم شيئًا للفراعنة على الرغم من أنه من أفضل لاعبي العالم الآن.

وقال “شحاتة”، في تصريحاته لقناة “صدى البلد”: "صلاح نجم من نجوم العالم الآن بفضل أهدافه وبطولاته وهذا حقه، ولكن من الناحية الفنية لم يقدم لنا شيئا. كان يجب أن يقدم أكثر من ذلك فهو نجم نجوم العالم".

وبسؤاله عن عدم قدرته على فعل المزيد لأنه لا يملك نفس لاعبي ليفربول في المنتخب قال: "هذا صحيح، يجب عليه أن يقول ذلك، هو لن يختار اللاعبين ولكن يجب أن يقول أن هؤلاء غير لاعبي ليفربول".

وتحدث شحاتة، خلال لقائه بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين، عن حال الكرة المصرية في الوقت الحالي، حيث قال: "لو تكلمت سأخطئ في حق الكثير من الأشخاص وأنا لا أريد ذلك، نحن نسير بشكل غريب للغاية، وأغرب ما فيه اتحاد الكرة وقراراته بشأن المدرب التي جاءت في منتهى العشوائية".