الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 قرارات جديدة من النيابة بعد انهيار عقار في الجيزة

انهيار عقار في الجيزة
انهيار عقار في الجيزة
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أصدرت النيابة العامة مساء اليوم 3 قرارات جديدة في حادث انهيار عقار بشارع البحر الأعظم، حيث صرحت بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أسفل أنقاض عقار إنهار بحارة متفرعة من شارع البحر الأعظم في الجيزة، وتسليم جثمانها لذويها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار، والعقارات المجاورة، لاتخاذ اللازم بشأنها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانهيار عقار بحارة متفرع طه من شارع البحر الأعظم، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة  وتبين أن عقار مكون من طابقين، مساحته 125 متر، انهار سقف الطابق الثاني، مما أسفر عن سقوطه على الطابق الأول ومصرع سيدة.

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