السيطرة على حريق فى شقتين داخل برج سكنى بفيصل

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الأحد، على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل وحدة سكنية بمنطقة فيصل.

تم الدفع بسيارات الإطفاء وتبين نشوب حريق داخل عقار مكون من 12 طابقًا، ولاندلاع النيران بالطابقين السابع والثامن.

حاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.