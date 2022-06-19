الأحد 19 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. القضاء الإداري ينظر أولى جلسات دعوى صرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات

مجلس الدولة
مجلس الدولة
ads

تنظر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، غدٱ الإثنين، أولي جلسات التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

 حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس ٔاتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.

واستندت الدعوى على حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر مستندًا إلى مسئولية مجلس الوزراء ووزارة المالية  ورئيس هيئة التامينات، عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حلول ابتكارية لأزمة مصيرية

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والساسو فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 19 يونيو

«بنى لها مسجدًا فأهانته علنًا».. القصة الكاملة لفيديو ابنة حسنى عبد ربه

قمة ثلاثية بشرم الشيخ.. خبراء يكشفون لـ«الدستور» دلالات التوقيت والتنسيق

5 قرارات هامة.. تفاصيل خطاب «التعليم» بشأن تعديل نتيجة طلاب الأول الثاني الثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة شرم الشيخ الثلاثية

سعيد المصرى

استنساخ مصطفى محمود

محمد العسيري

يعنى إيه ملحق ثقافى؟

عبدالوهاب داود

رسالة لجماهير الأهلى والزمالك.. استمتعوا يرحمكم الله

حسين دعسة

حرب القمح والذرة .. ماذا لو؟

د. أحمد مجاهد

فؤاد قاعود.. حكيم مصرى فى ثوب شاعر عامية

د.أحمد الخميسى

رواية الرغيف.. الأدب والحرب

ماجد حبته

تشخيص ثلاثى لأزمات العالم

صور

الزمالك بمن حضر.. الأبيض يتعادل مع الأهلى فى الدورى

الأهلي في استاد السلام: مَن يتوّج بالقمة 124؟

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: نرفض تسليم إسرائيل رصاصة قتل شيرين أبوعاقلة

الإسرائيليون في تركيا تحت التهديد الإيراني.. حرب استخبارات وفرص للتقارب

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فى قلقيلية