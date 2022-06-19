الأحد 19 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: لجنة التحقيق في اقتحام الكونجرس يمكن أن تستدعي مايك بنس

مايك بنس
مايك بنس
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قال العضو الديمقراطي في اللجنة البرلمانية للتحقيق في اقتحام الكونجرس، آدم شيف، إن نائب الرئيس السابق مايك بنس يمكن أن يستدعى للمثول أمامها، قبل جلسات علنية من المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

والخميس، فصّلت هذه اللجنة البرلمانية خلال جلسة بثتها مباشرة محطات التلفزة الضغوط الكثيرة التي مارسها الرئيس السابق دونالد ترامب على نائبه مايك بنس محاولًا منعه من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في السادس من يناير 2021.

وفي تصريح لشبكة "سي.ان.ان" قال شيف الأحد: "هناك أشخاص أساسيون لم يتم استجوابهم بعد، نود استجوابهم".

ولدى سؤاله عن إمكان استدعاء بنس قال شيف: "إنه بالتأكيد أمر ممكن".

وتابع: "لا نستبعد شيئًا أو أحدًا في الوقت الراهن"، موضحًا أنه ليس بمقدوره "أن يكشف" تفاصيل ما يجري من حوارات خاصة حول "بعض الأفراد".

في 6 يناير كان من المفترض أن تكون عملية المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغرس مجرد إجراء شكلي، لكن ترامب حاول حينها الضغط على نائبه لمنع المصادقة على فوز بايدن.

في نهاية المطاف نشر بنس رسالة أوضح فيها أن لا صلاحيات لديه لمنع هذه المصادقة. في الوقت نفسه بدأ مناصرون لترامب بالاحتشاد أمام الكونغرس في مشاهد تم تداولها في العالم بأسره.

وفي تصريح لشبكة "ان.بي.سي" قال النائب الديموقراطي جايمي راسكن العضو في لجنة التحقيق البرلمانية "في هذا اليوم، كان بطلًا بمقاومته حملات الضغط".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسات استماع علنية ظهر الثلاثاء والخميس. والثلاثاء ستتناول الجلسة الضغوط التي مورست على ممثلين منتخَبين محليًا في عدد من الولايات خصوصًا في جورجيا خلال فرز الأصوات.

ويعتقد 58% من الأمريكيين أن ترامب يجب أن يلاحَق عن دوره في الهجوم على الكونغرس، وفق استطلاع لشبكة "ايه.بي.سي" الإخبارية ومركز "إيبسوس" نُشر الأحد.

اقتحام الكونغرس مايك بنس دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في الكونغرس الديموقراطي جايمي راسكن

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