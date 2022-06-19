الأهلي بالقوة الضاربة.. سامي قمصان يعلن تشكيل مباراة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام في مؤجلات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وبدر بانون وحسين الشحات ومحمود وحيد وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير.