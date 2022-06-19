تتزعمه سيدة.. تجديد حبس تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الأحد، تجديد حبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدة بتهمة التنقيب عن الآثار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص من بينهم سيدة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بقيام 3 أشخاص وسيدة بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم الانتقال والفحص وأمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل شقة بالطابق الأرضى بذات العقار ملك السيدة.

وعُثر بداخل الشقة على حفرة وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وأقرت مالكة الشقة بقيامهم بالعثور على (2 طبق فخار يشتبه فى أثريتهما).

وبإرشادها تم ضبطهما بمحل سكنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.