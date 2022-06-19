الأحد 19 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

شيكابالا بديلًا.. تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة

جريدة الدستور
ads

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في الجولة العشرين (المؤجلة) من الدوري الممتاز، والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد السلام.

ويضم التشكيل كلًا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة.

في الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبدالله.

في الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: السيد عطية وحسام عبدالمجيد وإسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني ويوسف أسامة وسيف جعفر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

«بنى لها مسجدًا فأهانته علنًا».. القصة الكاملة لفيديو ابنة حسنى عبد ربه

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والساسو فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 19 يونيو

حبس المتهم بقتل شاب فى الدقهلية بسبب خلاف على سعر الخبز

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يعنى إيه ملحق ثقافى؟

عبدالوهاب داود

رسالة لجماهير الأهلى والزمالك.. استمتعوا يرحمكم الله

حسين دعسة

حرب القمح والذرة .. ماذا لو؟

د. أحمد مجاهد

فؤاد قاعود.. حكيم مصرى فى ثوب شاعر عامية

د.أحمد الخميسى

رواية الرغيف.. الأدب والحرب

ماجد حبته

تشخيص ثلاثى لأزمات العالم

مؤمن المحمدي

«زمن» أم كلثوم

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: نرفض تسليم إسرائيل رصاصة قتل شيرين أبوعاقلة

الإسرائيليون في تركيا تحت التهديد الإيراني.. حرب استخبارات وفرص للتقارب

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فى قلقيلية