شيكابالا بديلًا.. تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في الجولة العشرين (المؤجلة) من الدوري الممتاز، والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد السلام.

ويضم التشكيل كلًا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة.

في الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبدالله.

في الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: السيد عطية وحسام عبدالمجيد وإسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني ويوسف أسامة وسيف جعفر.