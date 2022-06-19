يهتم طلاب الثانوية العامة بالبحث عن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة غدًا الاثنين للمواد التي لا تضاف للمجموع، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية مع بداية الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 منذ عدة أسابيع مع إعلانها عن أداء طلاب الصف الثالث الثانوي الامتحانات التي لا تضاف للمجموع في لجان الثانوية العامة حسب أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 .

رابط الحصول على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الحصول على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 حتى يتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 من الاستعلام عنه وعن مكان اللجنة عبر بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم من خلاله.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا : الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا

ثانيًا : اختيار بوابة الثانوية العامة من هنا

ثالثًا : أدخل الكود الذي حصلت عليه من المدرسة التي تتبعها

رابعًا : اختر تسجيل الدخول، ثم يظهر رقم الجلوس الخاص بك، ورقم اللجنة والمدرسة التي سيؤدى بها الامتحان الذي سيبدأ غدًا الاثنين للمواد التي لا تضاف للمجموع وهي 3 مواد التربية الدينية والقومية والاقتصاد والاحصاء، وبعدها المواد الأساسية ابتداءًا من الاسبوع المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر المقبل.

أرقام جلوس الثانوية العامة

ويمكن للطالب بدًلا من الحصول على على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي من الرابط الالكتروني التوجه إلى المدرسة للحصول على أرقام الجلوس بشكل مجاني بدون أي مقابل مادي، ولكن في حالة ضياع أو فقدان الطالب لرقم الجلوس الذي حصل عليها من المدرسة مجانًا للمرة الأولى، يمكنك التوجه للجنة النظام والمراقبة واستخراج بدل فاقد مقابل رسوم تحصل قيمتها 30 جنيهًا.

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ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الشهادة الثانوية ابتدءً من الأسبوع المقبل للمواد الأساسية وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا داخل لجان الامتحانات الثانوية العامة 2022.