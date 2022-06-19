الأحد 19 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل شاب فى الدقهلية بسبب خلاف على سعر الخبز

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بالدقهلية بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شاب بقرية المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد خلاف على ثمن الخبز. 

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من ضابط نقطة شرطة قرية المقاطعة يفيد بقيام أحد الأشخاص بملاحقة شاب بجوار النقطة والتعدي عليه بالضرب حتى  لفظ أنفاسه الأخيرة. 

بالفحص تبين مصرع "أحمد.م.م"، 27 عاما، على يد "محمد.ش.م"، محام ومقيم قرية المقاطعة مركز السنبلاوين، وذلك بعد خلاف على ثمن الخبز عندما طالبه المجني عليه الذي يعمل فى مشروع توزيع الخبز على المنازل بالقرية بسدادها.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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