توزيع درجات الصف الثالث الثانوي أدبي وعلمي 2022

يهتم طلاب الثانوية العامة بالتعرف على توزيع درجات الصف الثالث الثانوي أدبي وعلمي مع بداية امتحانات الثانوية العامة غدًا الاثنين، للمواد التي لا تضاف للمجموع، ومع بداية الأسبوع المقبل للمواد التي تضاف للمجموع، وتعرض الدستور في التقرير التالي توزيع درجات الصف الثالث الثانوي أدبي وعلمي.

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي المواد الأساسية

مادة اللغة العربية : الدرجة العظمى (80 درجة) - الدرجة الصغرى (40 درجة)

مادة اللغة الأجنبية الأولى : الدرجة العظمى (50 درجة) - الدرجة الصغرى (25 درجة)

مادة اللغة الأجنبية الثانية : الدرجة العظمى (40 درجة) - الدرجة الصغرى (20 درجة)

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي المواد الأدبية

أما مادة التاريخ : الدرجة العظمى (60 درجة) - الدرجة الصغرى : (30 درجة)

ومادة الجغرافيا: الدرجة العظمى (60 درجة) - الدرجة الصغرى : (30 درجة)

ومادة الفلسفة والمنطق : الدرجة العظمى (60 درجة) - الدرجة الصغرى (30 درجة)

ومادة علم النفس والاجتماع : الدرجة العظمى (60 درجة) - الدرجة الصغرى (30 درجة)

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توزيع درجات الصف الثالث الثانوي مواد علمى رياضة

أما مادة الكيمياء : الدرجة العظمى (60 درجة) الدرجة الصغرى (30 درجة)

ومادة الفيزياء : الدرجة العظمى (60 درجة) الدرجة الصغرى (30 درجة)

مادة الرياضيات التطبيقية الدرجة العظمى (60 درجة) الدرجة الصغرى (30 درجة)

مادة الرياضيات البحتة الدرجة العظمى (60 درجة) الدرجة الصغرى (30 درجة)

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي مواد علمى علوم

مادة الكيمياء : الدرجة العظمى (60 درجة) - الدرجة الصغرى (30 درجة)

مادة الفيزياء : الدرجة العظمى (60 درجة) - الدرجة الصغرى (30 درجة)

مادة الأحياء : الدرجة العظمى (60 درجة) - الدرجة الصغرى (30 درجة)

مادة الجيولوجيا : الدرجة العظمى (60 درجة) - الدرجة الصغرى (30 درجة).

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي المواد التي لاتضاف للمجموع

مادة التربية الدينية : الدرجة العظمى (25 درجة) - الدرجة الصغرى (12.5 درجة)

مادة التربية الوطنية : الدرجة العظمى (25 درجة) - الدرجة الصغرى (12.5 درجة)

مادة الاقتصاد والإحصاء : الدرجة العظمى (50 درجة) - الدرجة الصغرى (25 درجة)