الأحد 19 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي أدبي وعلمي 2022

جريدة الدستور
ads

يهتم طلاب الثانوية العامة بالتعرف على توزيع درجات الصف الثالث الثانوي أدبي وعلمي مع بداية امتحانات الثانوية العامة غدًا الاثنين، للمواد التي لا تضاف للمجموع، ومع بداية الأسبوع المقبل للمواد التي تضاف للمجموع، وتعرض الدستور في التقرير التالي توزيع درجات الصف الثالث الثانوي أدبي وعلمي.

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي المواد الأساسية 

مادة  اللغة العربية : الدرجة العظمى (80 درجة) - الدرجة الصغرى (40 درجة)

مادة اللغة الأجنبية الأولى : الدرجة العظمى (50 درجة) -  الدرجة الصغرى (25 درجة)

مادة  اللغة الأجنبية الثانية : الدرجة العظمى (40 درجة) - الدرجة الصغرى (20 درجة)

txt

رابط معرفة رقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2022

txt

المحافظ تفقد اللجان.. 7091 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة غدا في أسوان

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي  المواد الأدبية 

أما مادة التاريخ :  الدرجة العظمى (60 درجة) -  الدرجة الصغرى : (30 درجة) 

ومادة الجغرافيا:  الدرجة العظمى (60 درجة) -  الدرجة الصغرى :  (30 درجة)

ومادة الفلسفة والمنطق : الدرجة العظمى (60 درجة) -  الدرجة الصغرى  (30 درجة)

ومادة علم النفس والاجتماع : الدرجة العظمى (60 درجة) -  الدرجة الصغرى  (30 درجة)

اقرأ أيضا:

3 إعدادى أزهر| بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي مواد علمى رياضة 

أما مادة الكيمياء : الدرجة العظمى (60 درجة) الدرجة الصغرى (30 درجة)

ومادة الفيزياء : الدرجة العظمى (60 درجة) الدرجة الصغرى  (30 درجة)

مادة الرياضيات التطبيقية  الدرجة العظمى (60 درجة) الدرجة الصغرى  (30 درجة)

مادة الرياضيات البحتة  الدرجة العظمى (60 درجة) الدرجة الصغرى  (30 درجة)

رابط تسجيل دخول الجامعات الأهلية 2022.. وخطوات التقديم الإلكتروني

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي  مواد علمى علوم 

مادة  الكيمياء : الدرجة العظمى (60 درجة) -  الدرجة الصغرى (30 درجة)

مادة الفيزياء : الدرجة العظمى (60 درجة) -  الدرجة الصغرى (30 درجة)

مادة  الأحياء : الدرجة العظمى (60 درجة) -  الدرجة الصغرى (30 درجة)

مادة الجيولوجيا : الدرجة العظمى (60 درجة)  - الدرجة الصغرى (30 درجة).

3 إعدادى أزهر| بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي المواد التي لاتضاف للمجموع 

مادة التربية الدينية : الدرجة العظمى (25 درجة) -  الدرجة الصغرى (12.5 درجة)

مادة التربية الوطنية :  الدرجة العظمى (25 درجة) -  الدرجة الصغرى (12.5 درجة)

مادة الاقتصاد والإحصاء :  الدرجة العظمى (50 درجة) -  الدرجة الصغرى (25 درجة)

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي الصف الثالث الثانوي ادبي وعلمي توزيع درجات الصف الثالث الثانوي المواد الأساسية توزيع درجات الصف الثالث الثانوي المواد الأدبية الصف الثالث الثانوي الثانوية العامة درجات الصف الثالث الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حلول ابتكارية لأزمة مصيرية

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والساسو فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 19 يونيو

«بنى لها مسجدًا فأهانته علنًا».. القصة الكاملة لفيديو ابنة حسنى عبد ربه

قمة ثلاثية بشرم الشيخ.. خبراء يكشفون لـ«الدستور» دلالات التوقيت والتنسيق

5 قرارات هامة.. تفاصيل خطاب «التعليم» بشأن تعديل نتيجة طلاب الأول الثاني الثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة شرم الشيخ الثلاثية

سعيد المصرى

استنساخ مصطفى محمود

محمد العسيري

يعنى إيه ملحق ثقافى؟

عبدالوهاب داود

رسالة لجماهير الأهلى والزمالك.. استمتعوا يرحمكم الله

حسين دعسة

حرب القمح والذرة .. ماذا لو؟

د. أحمد مجاهد

فؤاد قاعود.. حكيم مصرى فى ثوب شاعر عامية

د.أحمد الخميسى

رواية الرغيف.. الأدب والحرب

ماجد حبته

تشخيص ثلاثى لأزمات العالم

صور

الزمالك بمن حضر.. الأبيض يتعادل مع الأهلى فى الدورى

الأهلي في استاد السلام: مَن يتوّج بالقمة 124؟

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: نرفض تسليم إسرائيل رصاصة قتل شيرين أبوعاقلة

الإسرائيليون في تركيا تحت التهديد الإيراني.. حرب استخبارات وفرص للتقارب

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فى قلقيلية