الأحد 19 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل 10 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 10 متهمين في 8 قضايا إرهاب مختلفة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وجاءت أسماء المتهمين الصادر بحقهم القرار كالتالي: سعد عبد الهادي سعيد حسنين خليل،  السيد عبد المنعم إبراهيم عبد العال في القضية رقم 706 لسنة 2019.

كما ضمت الأسماء كلh من: محمد مجدي إبراهيم إسماعيل، أحمد موافي خلف الله أحمد في القضية رقم 800 لسنة 2019، وياسر عبد الرازق عبد النبي عبد الهادي في القضية رقم 1318 لسنة 2019، ومحمد حسن السيد أحمد شعلان في القضية رقم 1400 لسنة 2019، وجبر ممدوح جبر علي في القضية رقم 1530 لسنة 2019، أحمد حسنين حسنين حسنين شتا في القضية رقم 1617 لسنة 2019، أحمد سامي عبد النبي علي في القضية رقم 1781 لسنة 2019، محمد السيد علي أبو زيد في القضية رقم 558 لسنة 2020.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

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