الأحد 19 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خالد عبدالغفار يستقبل «سيدة الجلاء» ويوفر لها وحدة سكنية (فيديو)

خالد عبد الغفار يستقبل
خالد عبد الغفار يستقبل سيدة الجلاء
ads

استقبل خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم، «سيدة الجلاء» في مكتب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتوفير وحدة سكنية لها بكامل تجهيزاتها في إطار توفير حياة كريمة لها ولأسرتها، ولظروفها الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

No description available.

يأتي هذا اللقاء بعد أن طلبت سيدة مسنة، في العقد السادس من العمر، من منطقة الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، توفير مسكن لها، حيث استوقفته خلال جولاته التى يجريها على أرض الواقع، وأثناء تفقده مستشفى المجمع الطبي للتأمين بطنطا، قائلة له: «نفسي في مسكن، وأنا دعيت ربنا إني أقابل حد يجبر بخاطري ويحقق طلباتي»، وعلى الفور وجّه الوزير خالد عبدالغفار بتوفير مسكن لها، قائلا: «إديني إسمك ونمرتك عشان أتواصل معاكي».

No description available.

وأعربت «سيدة الجلاء» عن سعادتها باستجابة خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لها، قائلة: «مبسطوطة وفرحانة وده كرم كبير ليا».

No description available.

وأكد «عبدالغفار» أنه سيتواصل معها بنفسه للاطمئنان على نقلها للسكن الجديد، ليؤكد بذلك أن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» ليست فكرة تتحرك على خريطة الحكومة، وليست مجرد حلم تسعى إلى تحقيقه، بل هو واقع يلمسه المواطنون البسطاء بالفعل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والساسو فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 19 يونيو

تعاون مصري فرنسي في علوم المواد والتقنيات بمصر القديمة

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

خالد عبدالغفار يستقبل «سيدة الجلاء» ويوفر لها وحدة سكنية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال خيرت

مصر تعيد إفريقيا إلى أحضانها

حسين دعسة

حرب القمح والذرة .. ماذا لو؟

د. أحمد مجاهد

فؤاد قاعود.. حكيم مصرى فى ثوب شاعر عامية

د.أحمد الخميسى

رواية الرغيف.. الأدب والحرب

ماجد حبته

تشخيص ثلاثى لأزمات العالم

مؤمن المحمدي

«زمن» أم كلثوم

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: نرفض تسليم إسرائيل رصاصة قتل شيرين أبوعاقلة

الإسرائيليون في تركيا تحت التهديد الإيراني.. حرب استخبارات وفرص للتقارب

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فى قلقيلية