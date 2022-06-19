خالد عبدالغفار يستقبل «سيدة الجلاء» ويوفر لها وحدة سكنية (فيديو)

استقبل خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم، «سيدة الجلاء» في مكتب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتوفير وحدة سكنية لها بكامل تجهيزاتها في إطار توفير حياة كريمة لها ولأسرتها، ولظروفها الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي هذا اللقاء بعد أن طلبت سيدة مسنة، في العقد السادس من العمر، من منطقة الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، توفير مسكن لها، حيث استوقفته خلال جولاته التى يجريها على أرض الواقع، وأثناء تفقده مستشفى المجمع الطبي للتأمين بطنطا، قائلة له: «نفسي في مسكن، وأنا دعيت ربنا إني أقابل حد يجبر بخاطري ويحقق طلباتي»، وعلى الفور وجّه الوزير خالد عبدالغفار بتوفير مسكن لها، قائلا: «إديني إسمك ونمرتك عشان أتواصل معاكي».

وأعربت «سيدة الجلاء» عن سعادتها باستجابة خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لها، قائلة: «مبسطوطة وفرحانة وده كرم كبير ليا».

وأكد «عبدالغفار» أنه سيتواصل معها بنفسه للاطمئنان على نقلها للسكن الجديد، ليؤكد بذلك أن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» ليست فكرة تتحرك على خريطة الحكومة، وليست مجرد حلم تسعى إلى تحقيقه، بل هو واقع يلمسه المواطنون البسطاء بالفعل.