الأحد 19 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 4 في حادث تصادم بكفر الزيات

ارشيفية
ارشيفية
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شهد الطريق الزراعي الفرعي بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وقوع حادث تصادم بين"توكتوك والأخرى تروسيكل"، وإصابة 4 أشخاص وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفى كفر الزيات.

و تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على طريق ادشاي بدائرة مركز كفر الزيات.

وأسفر  الحادث عن إصابة 4 أشخاص، في أعمار متفاوتة، أصيبوا بجروح وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى كفرالزيات العام  لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة/ وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ادشاي كفر الزيات الغربية حادث تصادم توك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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