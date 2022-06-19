إهمال طبى.. تأديب 4 أطباء تسببوا فى وفاة مريضة

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الأحد، 4 أطباء بمستشفى أرمنت التخصصي للمحاكمة التأديبية لإهمالهم الطبي، ما أدى لوفاة مريضة أثناء جراحة لاستئصال الرحم.



المحالون للمحاكمة هم: رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت التخصصي، وطبيب مقيم نساء وتوليد، وإخصائي جراحة عامة، ومساعد إخصائي جراحة عامة.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين وبدائرة جهة عملهم المشار إليها سلفًا وبوصفهم الوظيفي السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق مع مقتضيات وظيفتهم وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.



بالمتهم الأول أهمل وقصَّر طبيًا في متابعة حالة المريضة المتوفاة ميرفت رشدي سيفين بعد إجراء عملية استئصال الرحم لوجود أورام ليفية بها في 10 أكتوبر 2020، وصرح بخروج الحالة بخروج الحالة من المستشفى في يوم 13 أكتوبر رغم عدم سلامتها ولياقتها الطبية مما أدى لحدوث المضاعفات للحالة التي ثبتت عقب ذلك وجودها، والذي ترتب عليه حدوث تدهور في حالتها ثم وفاتها يوم 3 نوفمبر 2020.

أما المتهم الثاني فتقاعس عن تدوين نتيجة ما أسفر عنه الكشف الطبي على حالة المريضة المتوفاة بالتذكرة رقم 6071 المؤرخة 16 أكتوبر من قبله وعدم حجز الحالة بمستشفى أرمنت التخصصي بقسم النساء في ذلك اليوم، وكذا تمكينها من الخروج من المستشفى، مما أدى إلى حدوث المضاعفات وتدهور حالتها الصحية ثم وفاتها رغم ماثبت لدى الحالة من تدهور عام تستدعي متابعتها، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعلى نحو ما تفرضه عليه الأصول الطبية.

وأهمل المتهمان الثالث والرابع طبيًا في تقييم حالة المريضة المتوفاة والتدوين من قبلهما بتذكرة الطوارئ أنه لا يوجد أى مضاعفات للحالة أثناء الكشف اليدوي عليها وأنه يوجد حركة في الأمعاء وأن الحالة لا تستدعي التدخل الجراحي، وذلك بالمخالفة لما هو مدون بذات التذكرة بكشف السونار (الأشعة التليفزيونية) بوجود شلل في الأمعاء وانتفاخ بالبطن وثبوت حدوث مضاعفات تستدعى متابعتها وحجزها بالمستشفى.