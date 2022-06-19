الأحد 19 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية

ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف بالإسكندرية
ads

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة.

IMG-20220619-WA0015

وتنفيذا لذلك؛ شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية، حيث تمكنت الحملة من ازالة التعدي الواقع على قطعة أرض زراعية على مساحة ١٠٠م بقرية أبيس العاشرة المطار جزء 2، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف وكذا إزالة أعمال مخالفة بمقابر ابيس العاشرة والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأسمنت.

IMG-20220619-WA0014

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة اللواء حسين لبيب حملة لإزالة أعمال المباني المخالفة نجع رسلان بجوار السكك الحديدية أسفرت عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض في المهد وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقام حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة تمكنت من إزالة سور مدرسة الزراعة بشارع مصطفي كامل لمخالفته خط التنظيم وكذا إزالة حوائط مخالفة بالعقار الكائن ١٥٢ ش جمال عبد الناصر فضلا عن فك شدة خشبية بالدور الرابع علوي بالعقار الكائن ش ٢٥من شارع ١٦ الاصلاح الفلكي وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

IMG-20220619-WA0013

وواصل حى المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إزالة حوائط دون ترخيص بالعقار الكائن بشارع محمد صالح بالعصافرة بحرى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

الإسكندرية الاحياء والأجهزة التنفيذية التعديات على اراضي الدولة البناء المخالف الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والساسو فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 19 يونيو

تعاون مصري فرنسي في علوم المواد والتقنيات بمصر القديمة

خالد عبدالغفار يستقبل «سيدة الجلاء» ويوفر لها وحدة سكنية (فيديو)

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال خيرت

مصر تعيد إفريقيا إلى أحضانها

حسين دعسة

حرب القمح والذرة .. ماذا لو؟

د. أحمد مجاهد

فؤاد قاعود.. حكيم مصرى فى ثوب شاعر عامية

د.أحمد الخميسى

رواية الرغيف.. الأدب والحرب

ماجد حبته

تشخيص ثلاثى لأزمات العالم

مؤمن المحمدي

«زمن» أم كلثوم

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: نرفض تسليم إسرائيل رصاصة قتل شيرين أبوعاقلة

الإسرائيليون في تركيا تحت التهديد الإيراني.. حرب استخبارات وفرص للتقارب

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فى قلقيلية