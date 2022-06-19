حملات لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة.

وتنفيذا لذلك؛ شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية، حيث تمكنت الحملة من ازالة التعدي الواقع على قطعة أرض زراعية على مساحة ١٠٠م بقرية أبيس العاشرة المطار جزء 2، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف وكذا إزالة أعمال مخالفة بمقابر ابيس العاشرة والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأسمنت.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة اللواء حسين لبيب حملة لإزالة أعمال المباني المخالفة نجع رسلان بجوار السكك الحديدية أسفرت عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض في المهد وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقام حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة تمكنت من إزالة سور مدرسة الزراعة بشارع مصطفي كامل لمخالفته خط التنظيم وكذا إزالة حوائط مخالفة بالعقار الكائن ١٥٢ ش جمال عبد الناصر فضلا عن فك شدة خشبية بالدور الرابع علوي بالعقار الكائن ش ٢٥من شارع ١٦ الاصلاح الفلكي وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وواصل حى المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إزالة حوائط دون ترخيص بالعقار الكائن بشارع محمد صالح بالعصافرة بحرى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.