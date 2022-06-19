الأحد 19 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحيل مسجلين خطر بحوزتهما حشيش بالمرج للجنايات

حشيش
حشيش
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أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، إحالة مسجلين خطر لمحكمة الجنايات عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة المرج.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، ، لهما معلومات جنائية، حال ترددهما على منطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 800 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

بمواجهته اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ المالي حصيلة الاتجار وتحرر المحضر اللازم.

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