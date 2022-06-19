إشادات بجودة الملاعب وحسن التنظيم في نهائي دوري الجولف.. والاتحاد المصري: "ملاعب مدينتي عالمية"

أكد تيمور أبو الخير ، نائب رئيس اتحاد الجولف المصري، وعضو اللجنة الأوليمبية المصرية ، إن نادي مدينتي للجولف وفر كل الإمكانيات لإنجاح نهائي بطولة الجمهورية للجولف 2022 ، والتي أقيمت أمس السبت 18 يونيو برعاية مجموعة طلعت مصطفى.

وأشاد ابو الخير بتميز ملعب جولف مدينتي، والذي يعد أحدث ملعب جولف في مصر، مما يؤهله لاستضافة البطولات الدولية التي يعتزم الاتحاد تنظيمها خلال الفترة المقبلة وأبرزها بطولتي الرجال والسيدات الدولية، وجولف المحترفين الأوروبية والآسيوية.

كما أشاد اللاعبون المشاركون بالبطولة بملعب جولف مدينتي، سواء على مستوى التصميم العام، الذي يوفر منافسة قوية بين اللاعبين المشاركين، أو على مستوى الصيانة الدورية مما يحافظ على نجيل الملعب طوال العام، كما أشادوا بالتنظيم المميز لنادي جولف مدينتي للبطولة، وتوفير كافة التجهيزات التي يحتاجها اللاعبون ووسائل الإعلام لضمان تقديم بطولة بمستوى عالمي ، وهو ما يؤهل نادي مدينتي للجولف لاستضافة بطولات دولية لكبار لاعبي الجولف في العالم.

واستضاف نادي مدينتي للجولف نهائي بطولة دوري الجولف – من تنظيم الاتحاد المصري للجولف - بمشاركة 8 أندية وهم: مدينتي، والجزيرة، والسخنة، وسبورتنج، وبالم هيلز، ونيو جيزة، ودريم لاند، واليجريا.