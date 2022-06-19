تكثيف الجهود الأمنية لضبط مسجل خطر متهم فى استشهاد عقيد شرطة بقنا

تكثف الأجهزة الأمنية بقنا، من جهودها لضبط مسجل خطر، المتهم الرئيسي في واقعة استشهاد عقيد شرطة بمركز أبوتشت شمالي قنا.

وكان الآلاف من أبناء محافظة قنا قد شيعوا، عصر أمس السبت، جثمان العقيد محمد جمال نصاري الدالي، بعد استشهاده أثناء مشاركته في حملة أمنية موسعة، لضبط خارجين عن القانون في قرية الرزقة في أبوتشت، على رأسهم "م.ع"، المتهم الرئيسي في الواقعة.

خرج جثمان الشهيد، بعد الصلاة عليه من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، وشيع الآلاف جثمانه، وسط هتافات لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وكان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، باستشهاد العقيد محمد جمال نصاري، وكيل فرع البحث الجنائي في أبوتشت، بعد إصابته بطلقات نارية، أثناء مشاركته في حملة لضبط خارجين عن القانون في أبوتشت.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بقنا، إلى دفتر عزاء، وتداول أصدقاء وأقارب الضابط الذي استشهد، صورًا له، ونعوه بكلمات مؤثرة منها، "وجعت قلوبنا وفي الجنة يا شهيد".