الأحد 19 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بتحطيم سيارة سيدة فى استاد القاهرة: «والدتى مريضة»

المتهم
المتهم
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ناقشت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، المتهم بالظهور في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحطم سيارة سيدة أمام استاد القاهرة بمدينة نصر.

وقال المتهم إنه فوجئ بوجود سيارة تغلق الطريق على سيارته مما تسبب في تأخره عن والدته المريضة، وعندما حاول الوصول لصاحبة السيارة لم يصل لها، فأخرج غضبه بتهشيم السيارة.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام المتهم بإحداث تلفيات بإحدى السيارات عمداً، بمحيط استاد القاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري، تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من سيدة- مقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة- بتضررها من قائد سيارة ملاكي "محددة" لقيامه بإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها عمداً، لقيامها بترك السيارة أمام سيارته في منطقة انتظار وعدم تمكنه من التحرك بالسيارة، تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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