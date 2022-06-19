تجديد حبس بائعة سمك تسببت فى تسمم 61 شخصًا بالشرقية

قررت محكمة ديرب نجم بالشرقية، تجديد حبس بائعة سمك ونجلتها، في واقعة تسمم 61 شخصًا إثر تناولهم وجبة سمك مشوى من السوق العمومية للمدينة يوم الأحد الماضى، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحالات قيء وإسهال وأعراض تسمم.

وبالانتقال والفحص تبين من المعلومات الأولية وفحص المصابين أن عددهم 61 مصابًا، ومصابة من مختلف الأعمار؛ وأنهم قد حدثت إصابتهم جميعًا جراء تناول وجبة سمك مشوي من بائع متجول في أحد أسواق المدينة، فيما تبين أن المصابين من عدد من القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين ممن توافدوا على مستشفى ديرب نجم المركزي، فيما يواصل المستشفى، حتى الآن، استقبال الحالات من مختلف القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم ممن تناولوا السمك المشوي الذي تبين أنه السبب فيما أصابهم من أعراض التسمم والقيء والإسهال وتوافدهم على المستشفى المركزي لمحاولة تقديم الإسعافات اللازمة.

فيما ألقى ضباط مباحث ديرب نجم القبض على "علية. ع. ع. ع " 45 عامًا بائعة سمك مقيمة قرية الحبش دائرة مركز الإبراهيمية ونجلتها "رغدة" 23 عامًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث التموين، وتشكيل لجنة ثلاثية من مجلس المدينة والتموين والصحة لفحص السمك لبيان مدى صلاحيته.