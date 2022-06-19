الأحد 19 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق تسبب فى وفاة أسرة كاملة بالشرقية

حبس
حبس
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أمرت نيابة مركز ديرب نجم بالشرقية، اليوم الأحد، بحبس سائق سيارة نقل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في مصرع مأذون وزوجته وابنته أسفل عجلات السيارة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل أمام قرية إكوة في طريق ديرب نجم- الزقازيق.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن مصرع كل من: وليد محمد السيد رضوان- 42 سنة- مأذون شرعي كفر محمد حسين بمدينة الزقازيق، وزوجته نداء نشأت موسى- 48 سنة- ربة منزل، وطفلتهما مكة- 3 سنوات- فيما تبيَّن أن المأذون كان يقود دراجته البخارية رفقة زوجته وطفلتهما، وأثناء سيره مالت منه الدراجة ودهسته سيارة نقل ثقيل أودت بحياته وحياة زوجته وطفلتهما.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3756 إداري مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتم ضبط قائد السيارة والتباع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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