العثور على جثة شاب غرق فى شاطئ بدمياط الجديدة

تمكنت شرطة المسطحات المائية، بمديرية أمن دمياط الجديدة، من العثور على جثة شاب غرق بشاطئ في دمياط الجديدة.

واستمرت جهود البحث عن جثمان الشاب "ع. س" يبلغ من العمر 21 عامًا، والذي تعرض للغرق بشواطئ دمياط الجديدة يوم الجمعة الماضية.

وظلت جهود البحث على مدار الساعة حتى تمكنت القوات من العثور على جثمانه صباح اليوم الأحد، وتم إخطار قسم شرطة دمياط الجديدة، والتي أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة واستخراج أوراق تصريح دفن الجثة وتسليمها إلى ذويها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.