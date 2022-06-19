الأحد 19 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المنطقة الغربية العسكرية تنظم حفل زفاف لـ22 شابًا وفتاة من أبناء مطروح

المنطقة الغربية العسكرية
المنطقة الغربية العسكرية تنظم حفل زفاف
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نظمت المنطقة الغربية العسكرية حفل زفاف جماعي لـ22 شابا وفتاة بمدينة سيوة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى.

يأتي هذا فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى، وزيادة أواصر الترابط بين أبناء الشعب المصرى وقواته المسلحة.

بدأ الاحتفال بتنفيذ عرض للموسيقات العسكرية والعديد من الفقرات الفنية والترفيهية لفرقة الفنون الشعبية بمحافظة مطروح، والتى تحمل الطابع الفلكلورى الشعبى، وسط حالة من الفرحة والبهجة التى غمرت أبناء مدينة سيوة، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.

وألقى اللواء أح محمد عزالدين جحوش، قائد المنطقة الغربية العسكرية، كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، كما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ هذا الحفل إيماناً منها بمسئوليتها ودورها الداعم لأبناء الشعب المصرى العظيم.

وأعرب الحضور عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من أعمال دعم للمجتمع المدنى فى مختلف الاتجاهات، ومساهمتها فى تخفيف العبء عن كاهل الشباب المقبل على الزواج.

وفى سياق متصل، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة، قام قائد المنطقة الغربية العسكرية بافتتاح مجموعة من الآبار الجوفية بعدد من قرى مدينة برانى؛ مساهمةً فى توفير حياة كريمة لأبناء محافظة مطروح.

حضر الاحتفال مدير أمن مطروح، ونائب محافظ مطروح، ووفد من مشايخ وعواقل محافظة مطروح، وعدد من الشخصيات العامة من أبناء المحافظة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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