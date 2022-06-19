الأحد 19 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق حرق زوجة شقيقه بسبب خلافات على شقة بالشرقية

حبس
حبس
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة أبوحماد بالشرقية، اليوم الأحد، حبس سائق سكب البنزين على زوجة شقيقه الأكبر وأشعل النيران فى جسدها، وذلك لخلافات بينه وبين شقيقه وإجباره على ترك شقته السكنية لكى يتزوج بها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبوحماد المركزي بوصول "هناء. ع. ف" 30 سنة ومقيمة بندر أبوحماد، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتم تحويلها إلى مستشفى ههيا للحروق.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد، قيام "رضا" 25 عامًا سائق مقيم بندر أبوحماد، شقيق زوج المجني عليها، بسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النيران بجسدها، لإجبارها على ترك مسكن الزوجية لكى يتزوج فى الشقة مستغلًا إعاقة شقيقه الأكبر ومرضه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من القبض على المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

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