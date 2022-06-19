الأحد 19 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن عاملين توفيا فى انفجار أسطوانة غاز بالشرقية

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز
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أمرت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثتي عاملين لقيا مصرعها، اليوم الأحد، إثر انفجار أسطوانة أكسجين بهما داخل شركة غاز بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انفجار داخل شركة لإنتاج الغاز بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان إلى موقع البلاغ، وبالفحص وعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام عاملين بتعبئة أسطوانة أكسجين داخل الشركة انفجرت فيهما، مما أسفر عن مصرعهما في الحال، وهما كل من "محمد. إ. ع. ج" 32 عامًا، مقيم بالقنايات، "محمد. م. ن" 24 عامًا، مقيم بالدقهلية، تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.

تم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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