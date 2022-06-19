إصابة سائق فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

أصيب سائق بنزيف بالمخ، اليوم الأحد، خلال مشاجرة بينه وبين آخرين بسبب خلافات المصاهرة، في محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرف أول "محمد. ك. ع. ع" 31 سنة سائق ومصابًا باشتباه كسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي وشقيقه "أحمد. ك. ع. ع" 33 سنة سائق وطرف ثان "محمد. م. ع" 27 عامًا وشقيقه السيد 21 سنة عامًا.

وتمكنت قوات أمن مركز شرطة سوهاج من إلقاء القبض على المتشاجرين الـ4 وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بسبب خلافات المصاهرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.