الأحد 19 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهمين يروجان المخدرات فى المنوفية

حبس متهمين
حبس متهمين
ads

أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات على متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في محافظة المنوفية.

كانت محكمة جنايات شبين الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيري رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسي والمستشار أحمد سعيد الحوفي، وسكرتارية سعيد أبوصالح، فد قضت فى القضية رقم 20866 لسنة 2022 جنايات مركز قويسنا، على المتهم "ن. م" والمتهم "و. ش" بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

كان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا يفيد بالقبض على عاطلين بتهم الاتجار فى المواد المخدرة، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما، وبعد المرافعات وتداول القضية أصدرت المحكمة حكمها السالف ذكره.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والساسو فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 19 يونيو

استخرج نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الخشت: خطة شاملة لتطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوى

تراجع أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير لدى تاجر الجملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال خيرت

مصر تعيد إفريقيا إلى أحضانها

حسين دعسة

حرب القمح والذرة .. ماذا لو؟

د. أحمد مجاهد

فؤاد قاعود.. حكيم مصرى فى ثوب شاعر عامية

د.أحمد الخميسى

رواية الرغيف.. الأدب والحرب

ماجد حبته

تشخيص ثلاثى لأزمات العالم

مؤمن المحمدي

«زمن» أم كلثوم

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى واعتقال 6 آخرين بعد هجوم لمستوطنين غرب أريحا

القواسمى: سياسة إسرائيل بشأن دخول الأجانب لفلسطين «تمييز عنصرى»

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف الصيادين فى بحر قطاع غزة