المشدد 6 سنوات لمتهمين يروجان المخدرات فى المنوفية

أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات على متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في محافظة المنوفية.

كانت محكمة جنايات شبين الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيري رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسي والمستشار أحمد سعيد الحوفي، وسكرتارية سعيد أبوصالح، فد قضت فى القضية رقم 20866 لسنة 2022 جنايات مركز قويسنا، على المتهم "ن. م" والمتهم "و. ش" بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.



كان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا يفيد بالقبض على عاطلين بتهم الاتجار فى المواد المخدرة، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما، وبعد المرافعات وتداول القضية أصدرت المحكمة حكمها السالف ذكره.