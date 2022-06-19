الأحد 19 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشوب حريق فى ممر الراعى الصالح بشبرا مصر

حريق فى ممر الراعى
حريق فى ممر الراعى الصالح
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اندلع منذ قليل حريق فى المنطقة التجارية بممر الراعى الصالح فى حى شبرا بشمال القاهرة، دون وقوع إصابات. 

وتعمل قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة للسيطرة على الحريق، والذى اندلع حريق في غرفتين بأرض فضاء بمنطقة روض الفرج، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في غرفتين بأرض فضاء بمنطقة روض الفرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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